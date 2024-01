Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, finisce sotto accusa al tribunale di Macerata dove oggi è stato condannato a 8 mesi e 2.500 euro di multa. Sotto accusa un 48enne di Lamezia Terme che, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Emanuela Bruno, si era rifiutato di fare l’alcoltest quando la Polizia stradale lo aveva trovato alla guida di un’auto mentre si trovava in un parcheggio di Civitanova, nelle prime ore del 9 febbraio 2020.

Oggi in udienza il 48enne ha dato la sua versione, contestando che quando la Polizia stradale gli aveva chiesto di controllarlo, lui si trovava fermo già da alcune ore nel parcheggio vicino ad un locale e che quindi non si era appena fermato.

Per queste affermazioni il pm ha chiesto la trasmissione degli atti in procura per valutare se vi sia il reato di calunnia. L’imputato è difeso dall’avvocato Alessandro Rocco.

(Gian. Gin.)