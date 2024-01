In trasferta dal Foggiano nel Maceratese con arnesi utili per rubare le auto: quattro fogli di via e tre denunce. E’ l’esito di un controllo effettuato dalla polizia a Civitanova ieri notte. Gli agenti della Volante, durante un posto di blocco, hanno fermato un’auto con a bordo tre ragazzi e una ragazza, di età compresa tra 22 e 26 anni, tutti residenti nel Foggiano. Dai primi accertamenti è emerso che la vettura sui cui viaggiavano era già stata segnalata per alcuni furti di auto nella zona di Civitanova e comuni vicini.

Così i quattro sono stati accompagnati in commissariato. Qui è venuto fuori che tutti erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione, inoltre, sono state trovate chiavi modificate, anche di tipo elettronico, utilizzate per hackerare i codici delle auto da rubare. Sono stati inoltre trovati arnesi da scasso e un’arma da taglio. Due dei quattro, tra cui la ragazza, sono quindi stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi da scasso, mentre un altro è stato segnalato come assuntore di droga perché trovato con un piccolo quantitativo di marijuana. Per tutti e quattro il questore ha emesso infine un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Civitanova per quattro anni.

Sempre ieri, ma nel pomeriggio, la Squadra mobile ha arrestato un marocchino, a Macerata, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla procura. L’uomo infatti è accusato del furto in un’abitazione commesso in provincia con un altro complice. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione in contrada Helvia Recina. E’ stato trasferito nel carcere di Fermo, dovrà scontare una pena di due anni e quattro mesi.