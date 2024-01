Saranno assegnati anche quest’anno a Civitanova i contributi a sostegno di genitori con figli iscritti agli asili nido privati, su base Isee. Il provvedimento, promosso dall’assessorato al Welfare consiste nell’assegnazione di “voucher” a copertura della maggiore spesa sostenuta per la frequenza nel periodo gennaio-dicembre 2023. A tal fine, l’amministrazione comunale ha stanziato la somma di 42.250 euro quale parte residua del fondo di solidarietà comunale. Nel 2023 sono state 45 le famiglie ammesse a contributo.

«Vogliamo proseguire accanto alle famiglie anche in questo modo – spiega l’assessore Barbara Capponi – convinti che l’opportunità di godere dei servizi per l’infanzia sia un valore importante e che possa fornire un potente strumento di sostegno alle variegate esigenze dei genitori. Una misura di questo tipo mira a sorreggere non solo economicamente ma anche nella logistica familiare e nella possibilità di autodeterminazione lavorativa, anche per le mamme che desiderano o devono tornare al lavoro pur avendo bimbi piccoli. La mancanza di una rete familiare allargata, spesso dovuta a una lontananza dalle famiglie di origine, è un fattore sempre più incisivo per l’autonomia anche lavorativa, e l’obiettivo è poter arrivare a quanti più nuclei, agevolando l’accesso al servizio e fornendo così maggiori opportunità all’intera famiglia».

Gli interessati possono presentare domanda obbligatoriamente in forma telematica da oggi alle 23,59 dell’8 marzo. Il calcolo del voucher sarà effettuato tenendo conto delle fasce e limiti di Isee utilizzate per la frequenza dei nidi comunali. Tra i requisiti, oltre alla residenza nel comune di Civitanova occorre la cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria, essere in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale e avere uno o più figli iscritti a partire dal 1 gennaio 2023 alla frequenza di asilo nido di tipo privato. Il comune erogherà l’importo a copertura dalla maggiore spesa sostenuta dal richiedente per la frequenza dei propri figli, nel periodo gennaio-dicembre 2023 nella struttura privata rispetto alla spesa presunta che avrebbero sostenuto per la medesima frequenza presso gli asili nido comunali.

Il fondo di solidarietà comunale è stato inoltre destinato all’ampliamento del nido comunale “La Lumachina” nel quartiere San Marone, con approvazione del progetto e esecuzione dei lavori avvenuti nel corso del 2023 e in relazione ai quali a partire dall’anno educativo 2023-2024 è stato possibile procedere all’ampliamento della ricettività per complessivi 19 posti aggiuntivi.