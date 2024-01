Tarlo asiatico, via agli abbattimenti

Sono partiti in questi giorni i lavori per la bonifica delle specie arboree funestate dalla presenza del tarlo asiatico che ha attaccato migliaia di piante in aree pubbliche e private di Civitanova.

In questi giorni, l’agenzia Marche agricoltura e pesca (Amap) ha comunicato al comune l’inizio della fase esecutiva del progetto, finanziato dalla regione Marche per abbattere e distruggere il legname dove è presente il parassita e provvedere poi alla ripiantumazione di nuovi esemplari vegetali in parchi e giardini pubblici. Ad effettuare i lavori è la cooperativa agricola osimana “Ambiente e territorio”.

Attualmente a Civitanova sono circa 4500 le piante attaccate dal parassita e che dovranno essere sostituite nei prossimi anni con nuovi impianti di specie vegetali autoctone non attaccate dell’insetto. I generi botanici più soggetti all’infestazione sono acero, ippocastano, pioppi, salici, olmi.

«Stiamo ricevendo segnalazioni da parte di cittadini giustamente allarmati nel vedere l’abbattimento degli alberi – ha riferito l’assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni – ma ribadiamo che tali interventi rientrano nel piano d’azione regionale per la lotta al tarlo asiatico. Tengo a comunicare che l’obiettivo dell’amministrazione comunale è di portare avanti la ripiantumazione di nuovi esemplari vegetali nei prossimi tre anni, scelti tra diversi generi botanici non attaccati dall’insetto quali roverella, il leccio, il cipresso comune e altri. Con il sindaco Fabrizio Ciarapica ci prendiamo questo impegno, utilizzando anche fondi dell’ente».