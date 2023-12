di Laura Boccanera

«Donna di rara sensibilità e infinita purezza, profonda religiosità e intelligenza, saggezza e generosità, ha dedicato la sua vita all’umanità sofferente». C’era tantissima gente questa mattina per la cerimonia di scopritura della targa monumento dedicata alla memoria di Pasqualina Pezzola, la sensitiva civitanovese morta nel 2006 e famosa in tutto il mondo per le sue doti di chiaroveggenza che attirarono a Civitanova anche capi di stato, registi, attori, giornalisti.

L’opera, realizzata dall’artista Alessandro Pizzuti, è una serigrafia che è stata collocata nell’area verde ai margini della strada che da oggi porta il suo nome, il tratto di via Del Casone che dalla rotatoria porta al passaggio a livello infatti da oggi si chiama via “Pasqualina Pezzola”. Ringraziamenti per la proposta pervenuta dalla commissione toponomastica sono arrivati dal presidente della commissione stessa Giorgio Pollastrelli che ha sottolineato la grande sintonia che c’è stata attorno al nome di Pasqualina: «il ringraziamento va ai consiglieri che hanno voluto fortemente quest’ opera e alla giunta che ha dato il suo sostegno – ha detto Pollastrelli -e anche all’architetto Piero Gismondi ci ha aiutato a concepire un’opera che fosse rispettosa della persona stessa».

L’artista che ha realizzato la serigrafia che ha come basamento uno scoglio si è detto onorato per essere stato selezionato: «Non conoscevo Pasqualina, ero piccolo quando è morta, ma ne ho sempre sentito parlare e mi sono informato sul suo dono. Non ho voluto stravolgere la sua immagine per darne una riproposizione fedele e nel retro ho stilizzato un albero della vita, simbolo di nascita e rinascita, al fine di tramandare la figura immortale che è stata anche per le nuove generazioni».

Presente alla cerimonia anche la nipote di Pasqualina, Donella Pezzola, che ha contribuito a fare un ritratto della nonna intimo e tenero al tempo stesso, restituendone però al contempo la figura di quasi sacralità che aveva agli occhi del mondo: «Ogni volta che parlo della mia nonna mi commuovo – ricorda – ringrazio a nome di tutti i familiari l’amministrazione comunale e l’artista. Siamo tutti onorati perché si è voluto dedicare questo riconoscimento a poca distanza dalla sua abitazione. Nonna ha dato lustro alla città di Civitanova per le sue doti straordinarie di chiaroveggenza, la sua casa è stata meta di illustri personaggi della letteratura, cultura, poeti, scrittori, giornalisti, personaggi dello spettacolo, politici e studiosi di parapsicologia. Una donna di rara sensibilità e infinita purezza, profonda religiosità e intelligenza, saggezza e generosità; ha dedicato la sua vita all’ umanità sofferente, ci ha dato una visione della vita più morale, più onesta, più sana con le sue parole, con i suoi esempi e grandi doti di chiaroveggenza».

A fornire un ricordo anche il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Da ragazzo passavo qui tutti i giorni e ricordo perfettamente le auto in fila e i pullman da tutta Italia. Dove la medicina non arrivava, Pasqualina dava una speranza alle persone. La sua fama supera i confini nazionali, era conosciuta in tutto il mondo e in tutto il mondo è arrivata con il suo dono senza muoversi da casa. Oggi essere qui e posizionare quest’opera vicino alla sua abitazione è lasciare un segno indelebile nella comunità, così come ha fatto lei».