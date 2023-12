I commercianti del centro di Macerata incontrano l’assessore Paolo Renna per parlare di sicurezza dopo alcuni furti, tra tentati e riusciti, avvenuti nei giorni scorsi in centro a danno di commercianti. Ieri i negozianti, guidati da Giuseppe Romano, si sono incontrati per parlare della situazione sia con l’assessore che con il comandante della polizia locale, Danilo Doria.

Romano ha citato un furto da McFast, dove i ladri sono entrati nei giorni scorsi in un magazzino e hanno rubato generi alimentari, e di un tentativo di furto al bar Romcaffè dove però è scattato l’allarme senza che riuscissero a prendere niente. Di ieri anche la segnalazione del furto delle offerte, sempre in centro, del presepe realizzato dal commerciante Amedeo Patrassi in vicolo Consalvi. Ladri che hanno agito nei giorni scorsi anche alla sede Ast che si trova in fondo a corso Cairoli e dove qualcuno è entrato con l’obiettivo di aprire i distributori di bibite e alimenti e portare via ciò che trovava. Sui furti sono in corso le indagini e per dare una identità agli autori saranno visionate le telecamere.