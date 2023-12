È iniziata la campagna di informazione e sensibilizzazione #LifeAddicted, promossa dal Comune di Macerata su tutto il territorio comunale, che ha come obiettivo quello di ridurre tra gli under 35 i comportamenti a rischio legati all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti. Oltre alla presenza di volontari e operatori durante le notti della movida, il progetto #LifeAddicted entra nei locali della città con il suo giallo fluo per continuare a sensibilizzare sulla consapevolezza e sulla responsabilità quando ci si mette alla guida in stato di alterazione.

Questa mattina l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna e il comandante della Polizia locale Danilo Doria hanno donato ai locali aderenti il kit gratuito contenente 40 etilometri usa e getta, 50 spillette #LifeAddicted e una vetrofania. «Sono 23 le realtà cittadine, tra esercizi di somministrazione bevande e autoscuole, che hanno aderito per primi alla campagna promossa grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento politiche antidroga – ha commentato l’assessore Renna – da oggi è iniziata la distribuzione dei kit da esporre nei locali aderenti; una nuova opportunità per fare squadra insieme a chi è a contatto con i giovani e può aiutare a veicolare messaggi di responsabilità. Ringrazio tutti gli esercizi commerciali che hanno creduto nella proposta e aderito al progetto #LifeAddicted».

I primi punti #LifeAddicted sono i seguenti: Ama la pizza, Beer Bang, Spulla, Moa Project, Spritz&Chips, Macerati Spiriti Conviviali, Hab, Almalù, MyMarca, pizzeria Le Casette, CaffettOne, Fior di Grano, pasticceria Piazza Mazzini, Osteria dei Fiori, Osteria il Quartino, Cabaret, Caffè Corso, DiGusto, Old Wild West, autoscuola Dorevi, autoscuola Meschini, autoscuola Marche, centro commerciale Val Di Chienti.