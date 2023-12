Aria di Natale, il nuovo video del gruppo vocale maceratese Glissando è appena uscito. E’ disponibile su YouTube e su Spotify. In questo ultimo video di Natale, il quarto della serie, i Glissando riprendono la canzone It’s beginning to look a lot like Christmas scritta nel 1951 da Meredith Willson e conosciutissima nella versione di Michael Bublé.

La tradizione dei video di Natale dei Glissando inizia nel 2020 quando, a causa del Covid, furono annullati tutti i concerti e i Glissando registrarono il brano I’ll be home for Christmas, titolo molto azzeccato per il Natale in lockdown. L’anno successivo i Glissando annunciavano la buona novella del Natale con il brano God rest ye merry Gentlemen, mentre l’anno scorso hanno ironizzato sui due argomenti principali del Natale marchigiano -il cibo e i parenti- con il brano Un Natale Marchigiano, sulle note del famoso All I want for Christmas is you.

Tanti gli amici e i musicisti che quest’anno hanno preso parte alle riprese: tra loro Luca Scaccabarozzi e Luigi Gnocchini (pianisti e direttori di coro), Cecilia Airaghi (pianista), Laura Conca (percussionista), Fulvio Renzi (violinista), Mauro Navarri (violista), il Ta Néa String Quartet, il Coro Equi-Voci e Fabio Tiberi che, dopo tanti anni passati come direttore dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, per l’occasione ha riportato sul palco il suo fagotto.

Alla realizzazione del video hanno collaborato Edoardo Giunchi per le registrazioni audio, Laura Fiorani per le riprese video, Lorenza Ionni per i costumi, Jessica Cingolani e Clara Salvucci per il trucco.

Il Glissando vocal ensemble è composto da Cristina Picozzi (soprano), Paola Chinellato (mezzo soprano), Giovanna Salvucci (contralto), Christian Crescimbeni (tenore), Gian Marco Gasparrini (baritono) e Massimiliano Fiorani (basso).

I Glissando si esibiranno dal vivo sabato 9 dicembre, alle 21,30 al teatro comunale di Urbisaglia, in occasione dell’evento “Stelle di Natale Ail”, la raccolta fondi per l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.