Calci e pugni a due carabinieri intervenuti per fermare una donna in evidente stato di agitazione che con dei coltelli stava minacciando alcune persone in uno chalet del lungomare nord di Civitanova. A denunciare quanto accaduto ieri sera è Unarma, il sindacato dei carabinieri: «Esprimiamo tutta la nostra piena solidarietà ai due colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche rimasti feriti ieri pomeriggio sul lungomare dell’omonima cittadina dove una donna in evidente stato di agitazione li ha colpiti sferrando con violenza calci, pugni e insulti mentre si apprestavano proprio perché chiamati con urgenza in soccorso di altri cittadini rimasti coinvolti dalla folle violenza della donna. Auguriamo loro una pronta guarigione dopo le gravi lesioni riportate, entrambi sono stati portati al pronto soccorso di Civitanova per gli accertamenti clinici del caso con prognosi guaribili per entrambi in 20 giorni – denuncia Antonio Voto, segretario provinciale di Unarma Macerata – Un ennesimo grave episodio che testimonia l’assoluta centralità del lavoro degli operatori in uniforme, sempre presenti e sempre pronti a fronteggiare pericoli subdoli e continui cui, senza di loro, sarebbero esposti i cittadini. La funzione delicatissima e assai pericolosa a difesa della sicurezza e dell’incolumità altrui continua a richiedere ai colleghi in ogni parte del territorio e in qualsiasi contesto sacrifici importanti in termini di impegno, professionalità e salute, che meritano il fondamentale riconoscimento della collettività e soprattutto della politica».

