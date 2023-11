di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

E’ arrivato l’albero di Natale da Esine. Come ogni anno dai gemelli lombardi arriva l’abete che illuminerà il Natale civitanovese in piazza XX Settembre. Dopo essere partiti con largo anticipo con il posizionamento delle luminarie già a fine settembre quando ancora la temperatura era superiore ai 25 gradi, in questi giorni la ditta incaricata è al lavoro per terminare l’addobbo natalizio nei tratti di vie ancora non completati e nei giardini di piazza XX Settembre.

Tutto l’allestimento comprensivo di luci e installazioni costerà 102 mila euro. Circondati di led anche le piante dei giardini e in piazza alcune palle di Natale scendono dal cielo, così come anche su Corso Umberto I, mentre nelle altre via ci sono delle stelle. Ma le attrazioni natalizie non si limitano alle luci: previsti una serie di eventi per i quali la giunta ha stanziato poco meno di 40 mila euro. A partire da domenica 3 dicembre una serie di appuntamenti animeranno i fine settimana: si comincia il 3 dicembre con lo spettacolo delle fontane danzanti. Venerdì 8, festa dell’Immacolata in piazza e nei giardini il Natale indossa i costumi delle Winx per lo spettacolo Winx magic show party.

Il 10 dicembre in piazza Ramovecchi il circo di Natale e il 17 dicembre sempre in piazzetta Ramovecchi arrivano gli elfi e le fate del bosco incantato. Inoltre ci sarà il concerto natalizio nella chiesa di San Pietro, la casetta di Babbo Natale e la slitta in collaborazione con la Croce Verde, un contest per il miglior albero di Natale delle Marche. Alla palazzina del Lido tornano gli eventi per bambini e famiglie con i laboratori e altre attività in collaborazione con le proloco di Civitanova porto e Civitanova Alta. «C’è aria di Natale a Civitanova – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – ringrazio gli amici di Esine, l’abete è bellissimo».