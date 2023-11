Fa tappa a Morrovalle, sabato sera all’auditorium San Francesco, l’ “Andrea Catavolo Show”, con protagonista assoluto il comico che spopola su Radio Studio Più.

Una lunga carriera alle spalle per l’intrattenitore nato a Latina, che da 35 anni regala sorrisi e serate spensierate in tutta Italia. Muove i suoi primi passi nei villaggi turistici per poi passare a teatri, piazze e locali. Non ama fare televisione, il suo grande amore è la radio dove trasmette da 25 anni. «Amo il contatto con il pubblico e la radio in un certo senso lo permette, ma i live sono la cosa che mi emoziona di più, strappare un sorriso ed interagire con le persone mi fa stare bene». Le esilaranti gag di Catavolo, affiancato dal suo braccio destro Ugo Palmisano, lasciano gli studi della rinomata emittente nazionale per uno spettacolo a tu per tu con i suoi fans. Per prenotazioni chiamare al 389 8334825.