Nuovo appuntamento con la rassegna di Emergency domani sera alle 21 al Lido Cluana. Protagonista Mario Spallino, attore e fondatore della compagnia teatrale dell’associazione umanitaria, che durante la sua carriera ha collaborato con Gassman, Gaber, Brachetti e Paolini.

Spallino condurrà il pubblico in un viaggio per toccare un’idea, oltre le sponde del Mediterraneo, fino in Sudan. Qui gli ascoltatori potranno toccare con mano un’idea e vedere come è stata realizzata quella che sembrerebbe essere un’utopia. A Karthoum, infatti, Emergency ha aperto il centro di eccellenza in cardiochirurgia Salam, l’unico ospedale di cardiochirurgia totalmente gratuito in un’area abitata da oltre 300 milioni di persone, in cui sono stati operati pazienti provenienti da 28 paesi diversi A Mayo, dove vivono più di 300 mila profughi scappati dalla povertà e dalla guerra, nel centro pediatrico, Emergency offre cure gratuite ai bambini fino ai 14 anni di età, un programma di assistenza prenatale e screening per la malnutrizione.

L’ingresso è libero e si inserisce nelle attività di Emergency che, oltre alla cura delle persone negli ospedali attivi in otto paesi del mondo, ospedali in cui sono state curate gratuitamente oltre 12 milioni di persone, ha come obiettivo una più ampia opera di promozione dei valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.