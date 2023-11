di Gianluca Ginella

Neonata morta subito dopo il parto in casa, i genitori patteggiano sei mesi dal gup. L’udienza si è svolta oggi al tribunale di Macerata. I genitori della bambina, lei 39enne, lui 43enne, entrambi di Matelica, erano accusati di omicidio colposo. I fatti sono avvenuti a Matelica il 2 ottobre del 2022.

La donna aveva sempre sostenuto di non sapere di essere incinta (una cosa che le sarebbe già accaduta quando aveva avuto il secondo figlio) e presa da forti dolori aveva partorito in casa una bambina che però era morta subito dopo per asfissia. Secondo l‘accusa le manovre poste in essere dalla donna e dal compagno sono risultate incongrue per le circostanze concrete del parto che avrebbe necessitato di una assistenza ostetrico-ginecologica specializzata.

C’era poi un ulteriore aspetto, quello della presenza di cocaina in tracce di sangue della bambina.

«La contestazione oggi è stata espunta dal verbale del gup perché non c’entra niente con il resto – dice l’avvocato Giovanni Fattorini, che assiste i genitori insieme all’avvocato Daniele Carmenati -. E’ stata anche seguita una analisi del capello della signora e non è risultato niente».

Accusa (pm Rosanna Buccini) e difesa avevano raggiunto un accordo per un patteggiamento a due mesi e 20 giorni, ma il giudice ha ritenuto che la pena non fosse congrua e così questa mattina si è arrivati alla definizione di un patteggiamento a sei mesi. I genitori hanno preferito chiudere la vicenda processuale pur ritendendo di non avere colpe in quanto avvenuto. I genitori hanno sempre sostenuto di non sapere della gravidanza. Oggi presente in udienza c’era anche l’avvocato Claudia Romagnoli che assiste il curatore speciale degli altri due figli della coppia (che sono sempre rimasti con i genitori), l’avvocato Paolo Carnevali.