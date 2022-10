Neonata muore

subito dopo il parto in casa

MATELICA - L'allarme è scattato verso le 2 di notte, la piccola non ce l'ha fatta. La madre è stata ricoverata. Indagano i carabinieri

2 Ottobre 2022 - Ore 12:45 - caricamento letture

Neonata muore in casa subito dopo il parto. La tragedia si è consumata questa notte a Matelica. Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda. Secondo le prime informazioni, la madre della piccola, aveva iniziato a partorire in casa assistita dal marito. Poi è scattata la chiamata al 118. Erano circa le due di notte. I sanitari sono subito arrivati a casa della famiglia, con una situazione a quanto pare già critica, e nonostante tutti i tentativi non c’è stato niente da fare. La neonata è morta. Mentre la madre, portata in ospedale per un grave emorragia, è stata poi stabilizzata dai medici. Sull’episodio indagano i carabinieri.

(servizio in aggiornamento)

