La SuperLega Credem Banca e la Cucine Lube Civitanova tornano ad animare il taraflex dell’Eurosuole Forum con le partite della regular season 2023/2024. Domani alle 18 è in programma tra le mura amiche il primo appuntamento ufficiale con il campionato per gli uomini di Chicco Blengini. Dall’altra parte della rete ci sarà la Mint Vero Volley Monza di Massimo Eccheli, sugli spalti le bandiere, l’euforia e il sostegno dei tifosi di Lube nel Cuore.

All’Eurosuole si aprirà l’avventura numero 29 della Lube nel massimo campionato italiano, tra Serie A1 e SuperLega. Dal 1995 in poi il club biancorosso ha sempre militato ai vertici del volley nazionale, diventando uno dei team più longevi del panorama pallavolistico attuale. Prima del match l’opposto Adis Lagumdzija riceverà il pallone d’oro del Premio Andrej Kuznetsov per la stagione scorsa, nella quale si è laureato miglior bomber. Sugli spalti, inoltre, sarà presente anche la campionessa marchigiana di kung fu Alessia Tartufoli, poliziotta civitanovese 26enne, in servizio alla Questura di Udine, pluricampionessa italiana, regina continentale 2022 e iridata 2023 (specialità sciabola, una delle armi principali di kung fu e wushu). Per lei anche due argenti mondiali, nel 2017 e 2019.

Tornando al campo, dopo la prosecuzione estiva del progetto di ringiovanimento mirato del roster, il team cuciniero arriva all’esordio da vicecampione d’Italia e con una discreta dose di entusiasmo dopo la vittoria della Jesi Volley Cup, quadrangolare che vedeva in campo anche Rana Verona, Allianz Milano e Olympiakos Piraeus. Con il rientro di Marlon Yant il gruppo si è riunito. Tra i biancorossi, i possibili esordienti assoluti in SuperLega sono il palleggiatore norvegese Jakob Thelle, l’opposto Matheus Motzo e il libero Francesco Bisotto.

Reduce da una sconfitta netta nel recente derby di allenamento congiunto sostenuto contro l’Allianz Milano, anche la Mint Vero Volley è in fase di rodaggio. Emergono già individualità interessanti, con tanti gli atleti all’esordio assoluto in una partita ufficiale con la maglia di Monza: il giapponese Ran Takahashi, il canadese Eric Loeppky, il francese Ibrahim Lawani, oltre al giovane Francesco Comparoni e al libero Flavio Morazzini. In cabina di regia giostreranno sempre il brasiliano Fernando Kreling e il croato Petar Visic, con le conferme al centro di Gianluca Galassi, Gabriele Di Martino e del capitano, Thomas Beretta. Schiacceranno un’altra stagione per la formazione rossoblù i canadesi Stephen Maar e Arthur Szwarc, reduci dall’estate passata assieme in nazionale. Le novità arrivano dai martelli, con Eric Loeppky, schiacciatore canadese da Taranto, e il giapponese Ran Takahashi, in arrivo da Padova. A completare il reparto degli opposti insieme a Szwarc, ecco il francese Ibrahim Lawani, anche lui la passata stagione nelle fila della squadra tarantina, mentre per quello dei centrali c’è Francesco Comparoni, negli ultimi due anni a Ravenna, in A2. I liberi saranno invece due prodotti del vivaio del Vero Volley: Marco Gaggini, rientrato a casa dopo una stagione da protagonista a Verona, sempre in SuperLega, e Flavio Morazzini, direttamente dal settore giovanile del Consorzio, talentuoso prospetto in questo ruolo. Anche per la stagione 2023/2024, il club monzese ha confermato in blocco gli allenatori. Dopo gli ottimi risultati centrati nella stagione passata, culminati con la vittoria dei playoff 5° posto nella finale contro Perugia, vicino a coach Eccheli continueranno ad esserci i due assistenti allenatore, Giuseppe Ambrosio e Francesco Oleni.

«Giocare contro Monza è sempre stimolante, si tratta di una squadra di valore – dice Adis Lagumdzija, opposto della Lube – il solo modo di vincere è mettere in campo la migliore pallavolo possibile. Ho schiacciato in maglia Vero Volley nel 2020/2021 ed è rimasto il solo Beretta di quel gruppo. Anche se con la Lube ho disputato pochi allenamenti, vedo un’intesa già in crescita. I tifosi ci hanno sostenuto in massa al PalaTriccoli per la Jesi Volley Cup, scendere in campo all’Eurosuole Forum in campionato sarà ancora più emozionante».

«Da un lato siamo molto contenti di iniziare il campionato, ma avremmo voluto ancora un po’ di tempo per lavorare a ranghi completi – afferma Massimo Eccheli, allenatore della Mint Vero Volley Monza – penso che questo valga per tante squadre, e non solo per noi, ma questa cosa un po’ l’avvertiamo. Possiamo stare in gara fin da subito con squadre di altissimo livello, affidandoci alle individualità, alla capacità di essere combattivi e di essere determinati sul campo assieme. Queste qualità non devono mancare, soprattutto in un momento in cui non siamo ancora al 100%».