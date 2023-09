di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

“Emozionati di vita”, il primo appuntamento del Social Festival, ha mantenuto fede alla promessa fatta nel titolo. Il convegno spettacolo che ha coinvolto gli studenti del biennio di Macerata, riuniti al palasport di Fontescodella, ha regalato una serie di emozioni.

La mattinata si è aperta con il toccante intervento di Giorgia Benusiglio che ha raccontato come ha rischiato di perdere la vita per una pasticca di ecstasy tagliata male. Nel 1999, dopo aver assunto mezza pastiglia di ecstasy tagliata con veleno per topi, ha subito il trapianto del fegato. La donna, che da anni tiene conferenze per sensibilizzare genitori e ragazzi sui pericoli legati al consumo di droghe, ha conquistato con grande empatia ragazzi e ragazze. Ha parlato anche del rapporto con suo padre, oggi scomparso, che le è stato a fianco nei momenti difficili. Racconto seguito dalla domanda di una studentessa che si è commossa ed è stata raggiunta da Giorgia per un abbraccio.

E’ stata poi la volta di Federico Moccia, salito sul palco a parlare di tanti problemi irrisolti di giovani e giovanissimi. Moccia, scrittore, sceneggiatore e regista, ha alternato i suoi interventi con scene tratte da film famosi e famosissimi e da canzoni, una serie di spunti per riflettere sulla vita e sul modo migliore di affrontarla.

«E’ stato bellissimo, molto emozionante. C’è un gran bisogno di eventi come questi per sostenere i nostri ragazzi e le nostre ragazze» ha detto la vice sindaca Francesca D’Alessandro.