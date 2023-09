Minerva Hub, fondo italiano amministrato dall’imprenditore Matteo Marzotto, ha proceduto la scorsa settimana all’acquisto di un’azienda maceratese specializzata nel trattamento degli accessori destinati all’alta moda. Si tratta di Elettrogalvanica Settimi, realtà attiva dal 1983 nel campo del rivestimento e della verniciatura dei metalli.

La società con sede a Pollenza può contare su due linee galvaniche per il rivestimento dei metalli e una per la metallizzazione delle resine, in cui vengono eseguiti tramite procedure automatizzate e controllate elettronicamente processi elettrolitici di rivestimento in oro, argento, nichel e rame su minuterie metalliche per i settori della calzatura, accessoristica e articoli da regalo.

Advisor per l’azienda maceratese, l’avvocato Alberto Feliziani, legato da un lungo e profondo sodalizio professionale con il fondatore Mario Settimi. Partito da un garage, l’imprenditore è diventato fornitore per aziende del lusso come Tod’s, Gucci, Fendi. Dopo un anno di trattativa si è giunti al contratto definitivo che ha lasciato alla supervisione aziendale in funzione di consulente di spessore il fondatore con specifiche deleghe di amministrazione assegnate ai figli, Ludovic e Sergio Settimi. Matteo Marzotto ha anticipato a tutti gli operai ed agli addetti che lo stabilimento verrà ampliato per accogliere altri e diversi cicli produttivi. La firma dell’importante closing è avvenuta mercoledì a Milano nello studio del notaio Edmondo Tedeschini alla presenza dei rappresentanti del ceto bancario di supporto e gestione, dell’intero cda di Minerva Hub, dell’avvocato Feliziani accompagnato dal commercialista maceratese Domenico Perugini.