di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

«La lezione di ginnastica si svolgerà nell’atrio della scuola». L’anno alla primaria IV Novembre a Macerata è ricominciato come era finito, cioè senza palestra, nonostante la struttura sia pronta con tanto di campetto da basket annesso, nuova e a posto. E già inaugurata, esattamente da 8 mesi. Incomprensibile ai più la paradossale situazione per cui gli alunni e le alunne devono continuare a fare ginnastica tra le colonne e in uno spazio del tutto inadeguato.

I genitori, come alla fine dello scorso anno scolastico, sono sul piede di guerra. Nessuno del personale scolastico ha comunicato loro cosa blocca l’utilizzo, che sia un motivo burocratico o una scelta della dirigenza. Non se ne è parlato, formalmente, neanche questo pomeriggio durante le riunioni di inizio anno con le classi. Anche se tra i genitori l’argomento è all’ordine del giorno.

L’assessore del Comune di Macerata Andrea Marchiori risponde deciso: «E’ stata ufficialmente consegnata, è dichiarata agibile con formale comunicazione e le chiavi sono in mano al dirigente.

L’anno scorso ci ha chiesto di inaugurarla in anticipo, prima degli open day, e abbiamo accolto la richiesta precisando che mancava ancora l’allaccio della linea del gas. Ora però è tutto a posto. Sia la palestra che l’annesso campo da basket sono utilizzabili e inseriti nell’ambito scolastico così che la scuola possa avere una doppia opportunità di attività all’aperto e al chiuso».

La palla è quindi ora in mano al dirigente dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” Milco Calzetti, oggi irreperibile telefonicamente, il quale disponendo delle chiavi e di una nuova struttura dovrà certo spiegare ai genitori il motivo del mancato utilizzo.