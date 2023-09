Poker Tolentino a Villa San Filippo, la Sangiustese saluta la Coppa Italia Eccellenza. Dopo l’1-0 dell’andata i rossoblu (assenti Pigini, Cingolani, Lattanzi, Minella, Palmieri, Bianchi, Salvatelli, Calcabrini e con Shiba non al meglio)

dovevano ribaltare il risultato per accedere al turno successivo della manifestazione che mette in palio un posto in serie D ma sono gli uomini di Buratti a partire subito forte, grazie alla rete dopo 240 secondi di Frulla su punizione, mettendo il match subito sui binari cremisi. Dopo il gol del raddoppio di Lanza annullato per fuorigioco, sugli sviluppi di un altro calcio di punizione (16′) i padroni di casa si fanno vedere in avanti con Del Brutto, conclusione di poco fuori (24′). Due le occasioni sul finire della prima frazione. Ancora Del Brutto protagonista al 38esimo, proteste locali per un presunto atterramento in area di rigore in seguito ad un corner, poi Petrucci a meno tre dall’intervallo spara in bocca a Cardoso il possibile raddoppio ospite.

L’appuntamento è solo rimandato alla ripresa, quando il capitano cremisi ben appostato in area piccola trova il raddoppio, due minuti più tardi grande giocata di Borrelli che cala il tris per gli uomini di Buratti. Partita e qualificazione in ghiaccio, nel finale è il neoentrato Santirocco a chiudere i conti, nel prossimo turno il Tolentino se la vedrà con la Maceratese.

Il tabellino:

SANGIUSTESE VP (3-4-1-2): Cardoso; Morresi (35’ st Ferrari), Orlietti (13’ st Monachesi), Sopranzetti; Marini, Proesmans, Omiccioli (26’ st Sauchelli), Tombolini; Del Brutto (21’ st Del Gobbo), Trillini (26’ st Sfasciabasti), Ouedraogo. A disposizione: Benedetti, Cerretani, Formentini, Shiba. All. Matteo Pazzi (Rubén Dario Bolzan squalificato).

TOLENTINO (4-2-3-1): Orsini; Balloni, Lanza, Mistura (17’ st Mercurio), Tomassetti; Greco, Bracciatelli (22’ st Salvucci); Petrucci (17’ st Storani), Borrelli (17’ st Verdesi), Frulla; Moscati (22’ st Santirocco). A disposizione: Novi, Di Lallo, Nasic, Sejfullai. All. Roberto Buratti

TERNA ARBITRALE: Sig. Luca Ricciarini della sezione di Pesaro (Giacomo Caporaletti della sezione di Macerata e Biagio Di Tella della sezione di Ancona)

RETI: 4’ pt Frulla, 14’ st Petrucci, 16’ st Borrelli, 42’ st Santirocco

NOTE: locali in divisa bianca, pantaloni e calzettoni bianchi, portiere celeste; maglia nera con banda cremisi, pantaloncini e calzettoni neri e portiere verde. Ammonito Sopranzetti. Corner 2-6. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

(foto Nicholas Rapari)