Sei nuove guide dedicate alle strutture che compongono la rete museale di Macerata Musei. È stato illustrato questa mattina, nella Sala Cesanelli dello Sferisterio, il programma eventi per presentare i nuovi volumi che si snoderà nei vari siti culturali della città dal 17 settembre all’8 ottobre.

La nuova collana di guide rappresenta un prezioso strumento per gli appassionati d’arte, gli studiosi e tutti coloro che desiderano immergersi nella storia, nell’arte e nella cultura di Macerata. La nuova raccolta editoriale è composta dai sei volumi dedicati a Palazzo Buonaccorsi, alla Biblioteca civica Mozzi Borgetti, all’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana e al Museo civico di Storia Naturale; ognuna di queste strutture offre un’esperienza unica e affascinante che abbraccia diversi aspetti della cultura e del patrimonio della città.

Presenti, all’evento di oggi, il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessora alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi, l’assessore alla Cultura del Comune di Macerata Katiuscia Cassetta e il professore Andrea Rurale, Lecturer del Dipartimento di Maerketing dell’Università Bocconi di Milano.

«Il progetto – fa sapere il Comune – finanziato nell’ambito della strategia urbana ITI IN-Nova Macerata POR Fesr 2014-2020 della Regione Marche, è una delle azioni legata alla valorizzazione del territorio, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Città di Macerata, in sintonia con le nuove logiche di comunicazione e marketing digitale integrando attraverso il nuovo sito di Macerata Musei prodotti aggiuntivi (video e audio) nell’esperienza di visita del patrimonio cittadino. Per ridare centralità al visitatore e permettere a tutti di godere della visita ogni guida, infatti, potrà essere ascoltata e scaricata a partire da dei semplici Qrcode».

Le guide della rete museale Macerata Musei sono disponibili gratuitamente nelle diverse strutture e saranno uno strumento prezioso per esplorare a fondo il patrimonio culturale della città. Sia i residenti che i visitatori avranno l’opportunità di apprezzare appieno l’arte, la storia e la natura che Macerata ha da offrire.

Durante la presentazione, è stato lanciato anche “Macerata Musei: la Bellezza che non t’aspetti”, un nuovo progetto video – che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città – che racconta la Rete Museale di Macerata attraverso i suoi protagonisti: la narrazione mette in luce, luogo dopo luogo, l’identità di un territorio ancora da scoprire nella sua interezza. Un racconto fatto di immagini, gesti, momenti che si susseguono tra le meraviglie dei siti della città.

Il programma eventi partirà domenica 17 settembre, dalle 16:30 alle 19:30, all’Ecomuseo delle Case di Terra “Villa Ficana” (prenotazione consigliata al numero 0733-470761 o [email protected]) e proseguirà sabato 23 settembre alle 17, e domenica 24 settembre alle 10:30, a Palazzo Buonaccorsi (info e prenotazioni allo 0733-256361 o [email protected] ). Sabato 30 settembre, alle 9, 10, 11 e 12, la presentazione si svolgerà nella Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti (prenotazione obbligatoria con un massimo di 15 persone a [email protected]) mentre l’ultimo appuntamento sarà quello di domenica 8 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 al Museo Civico di Storia Naturale (prenotazione consigliata al numero 0733-256385 o [email protected]). Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno del sito www.musei.macerata.it

(Foto Fabio Falcioni)



