La rassegna “Il teatro inaspettato, la suggestione del luogo, della parola, del suono”, organizzata da Ctr Calabresi Tema Riuniti Aps con il patrocinio del Comune di Macerata, fa il suo debutto estivo con “I racconti di Spoon River” domani 2 agosto alle 21,15 nell’area verde del rione Pace.

Lo spettacolo consiste nella lettura scenica di diverse poesie tratte dalla raccolta intitolata “Antologia di Spoon River”, pubblicata nel 1915, del poeta americano Edgar Lee Masters, nella traduzione che ne fece Fernanda Pivano nel 1943 per la casa editrice Einaudi.

La mise en éspace, affidata agli attori della Compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti di Macerata, è accompagnata da alcuni gospel eseguiti dal vivo dal Coro Equi-Voci di Urbisaglia, a sottolineare l’impronta americana, ma universale allo stesso tempo, dei sentimenti e degli stati d’animo che percorrono i versi, attraverso i quali l’autore espone situazioni di vita reale, a volte drammatica, a volte umoristica, ma sempre raccontata con una impronta poetica di profonda attualità.

Il nuovo progetto della Ctr Calabresi Tema Riuniti Aps, in sinergia con altre associazioni del territorio, intende portare in scena in luoghi “inaspettati” spettacoli diversi, accomunati da una forma di rappresentazione che utilizza sia il classico teatro attoriale sia la lettura scenica, la cosiddetta “mise en éspace”, accompagnata anche da musica dal vivo.

Dopo l’anteprima di maggio a Villa Cozza con il “Sogno” di Shakespeare mercoledì 2 agosto alle 21,15 nell’area verde del rione Pace a Macerata (in via Gentili, sede Auser) va in scena “I Racconti di Spoon River” con gli attori Ctr insieme al Coro Equi-Voci di Urbisaglia diretto dal maestro Cristina Picozzi.