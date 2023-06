Lavori per la rimozione dell’eternit dal tetto del Rossini, slitta di 20 giorni la conclusione dei lavori. Il maltempo che nelle ultime settimane ha colpito la provincia ha provocato un rallentamento nelle operazioni di rimozione dell’eternit dal tetto del teatro Rossini. I lavori, che dovevano terminare il 10 giugno, si protrarranno di almeno 20 giorni rispetto al termine indicato.

Il cantiere interessa i lati di via Trieste e vicolo Sforza e ormai da un mese la ditta è al lavoro per la bonifica dell’amianto dal tetto. Ancora qualche noia dunque per i residenti che nel periodo di lavoro dell’impresa devono osservare una serie di precauzioni previste dall’azienda sanitaria per evitare le il pulviscolo di amianto possa contaminare superfici domestiche. I lavori infatti si svolgono dalle 7 alle 14 e in quella fascia oraria ai residenti è stato consigliato di tenere chiuse le finestre, che si affacciano sulla copertura del Rossini e di non stendere all’esterno gli abiti. Una volta terminata la fase di bonifica il passo successivo del cantiere riguarderà l’efficientamento energetico, che verrà attuato tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico finanziato in parte coi fondi Pnrr.