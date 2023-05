CIVITANOVA - I lavori partiranno lunedì 8 maggio e proseguiranno fino al 10 giugno dalle 7 alle 14. Il piano è stato approvato dall'Ast

Inizieranno lunedì mattina i lavori sul tetto del cinema teatro Rossini per la bonifica della copertura di amianto. Ad effettuare i lavori sarà la Marzetti srl. Il cantiere è posto lungo via Trieste ed è parte dell’intervento di riqualificazione progettato dal comune e che prevede, oltre alla bonifica, anche l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’efficientamento energetico.

Per la bonifica del tetto i lavori si svolgeranno dalle 7 alle 14, da lunedì 8 maggio e termineranno il 10 giugno, salvo diverse indicazioni che saranno prontamente comunicate. Tutte le operazioni si svolgeranno nel pieno rispetto del piano di rimozione approvato dall’azienda sanitaria territoriale e della normativa vigente in materia.

Gli uffici preposti stanno provvedendo ad informare i residenti della zona interessata, ai quali «si consiglia di tenere chiuse le finestre, che si affacciano sulla copertura del Rossini e di non stendere all’esterno gli abiti, nei giorni e nella fascia oraria indicata (8 maggio-10 giugno dalle 7 alle 14)».

Il passo successivo del cantiere riguarderà l’efficientamento energetico, che verrà attuato tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 110,72 kWp, finanziato in parte con i fondi del Pnrr.