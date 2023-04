CIVITANOVA - La strada resterà chiusa anche domani fino alle 13 per consentire alla ditta di preparare il cantiere

Al via il cantiere per l’eliminazione del tetto in eternit del teatro Rossini di Civitanova. Da ieri sera la ditta che effettuerà i lavori per il miglioramento dell’efficienza energetica con l’installazione dei pannelli fotovoltaici è al lavoro per la preparazione del ponteggio e del cantiere. Per questo è stata chiusa la strada e sarà necessaria una proroga nella chiusura.

L’ufficio tecnico del comune di Civitanova ha provveduto a comunicare la proroga dell’interdizione di via Trieste per consentire l’inizio dei lavori. Pertanto, dopo un sopralluogo effettuato nel pomeriggio dai responsabili dei lavori, è stata ravvisata la necessità di sbarrare l’accesso su via Trieste anche domani, venerdì fino alle 13. Rimarrà chiuso completamente l’accesso in via Trieste da via Buozzi a vicolo Sforza e saranno vietate la sosta e la fermata in entrambi i lati di via Trieste (eccetto che per i mezzi autorizzati necessari ai lavori) dall’intersezione con via Buozzi fino all’intersezione con vicolo Sforza e verrà interdetto il transito pedonale lungo il marciapiede lato “comparto Trieste” .