Al via il cantiere per la rimozione del tetto in eternit del teatro Rossini e per il miglioramento dell’efficienza energetica, da stasnotte chiusa via Trieste. Modiche alla viabilità dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani per la posa in opera del cantiere che terminerà, da previsione, il prossimo autunno. Verrà chiuso completamente l’accesso in via Trieste da via Buozzi a vicolo Sforza. Pertanto saranno vietate la sosta e la fermata in entrambi i lati di via Trieste (eccetto che per i mezzi autorizzati necessari ai lavori) dall’intersezione con via Buozzi fino all’intersezione con vicolo Sforza e verrà interdetto il transito pedonale lungo il marciapiede lato “comparto Trieste” al fine di poter procedere al montaggio della gru in relazione all’appalto dei lavori co-finaziati con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. Un lieve ritardo rispetto al cronoprogramma che prevedeva l’avvio entro la fine dell’anno