Primo vero week end estivo a Civitanova. Ombrelloni aperti e tanta gente che si è riversata sulle spiagge per inaugurare la stagione estiva entrando nel pieno del turismo balneare.

Meno presenze nelle vie del passaggio rispetto agli altri giorni festivi: in tanti hanno scelto le spiagge del lungomare sud e nord per il primo bagno di sole. Pochi tuttavia coloro che hanno inaugurato anche la stagione dei tuffi e dei bagni per la temperatura ancora fredda dell’acqua.

Bagnanti che convivono con le montagne di detriti ancora non completamente raccolte della mareggiata di due settimane fa quando lungo la costa sono arrivati tronchi e detriti. Le spiagge sono tutte pulite e funzionanti, ma ancora in alcuni punti è accatastato lo spiaggiato con tronchi e legna. Tanti anche quelli che hanno scelto lo sport per una pedalata o una partita a padel o la vela. Ancora pieni i ristoranti dopo il tutto esaurito delle scorse settimane per le cerimonie.

Qualche malumore da parte dei frequentatori dell’estremità nord del lungomare di viale IV Novembre per la chiusura della ciclabile e i lavori con ruspe e mezzi per la realizzazione della ciclabile di collegamento con Porto Potenza.

(l.b.)

(Foto Federico De Marco)