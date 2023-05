(Clicca qui per ascoltare il podcast)

di Irene Properzi

Perfomer, appassionato di eventi artistici e non solo. Stefan Tronelli, studente di Scienze della Comunicazione dell’Università di Macerata, racconta a “Vita d’ateneo” le sue esperienze tra università e mondo dello spettacolo. Prossimo al conseguimento della laurea triennale sta scrivendo una tesi che lo rappresenta a pieno titolo: “Marketing e comunicazione del festival Musicultura”.

Nel 2021 Stefan è salito sul palco dello Sferisterio per annunciare e consegnare a Lorenzo Lepore il Premio per il Miglior testo in occasione di Musicultura dal valore di 2mila euro. Una grande occasione offerta da UniMc che in accordo con gli organizzatori di Musicultura, concedono agli studenti l’opportunità di far parte della giuria universitaria della nota kermesse che coinvolge il mondo della musica: «Ero al settimo cielo».

Dopo aver dominato i palcoscenici dello Sferisterio, del Teatro Vaccaj e del Politeama come performer, ha collezionato esperienze anche come personale di sala allo Sferisterio e Lauro Rossi e nell’organizzazione eventi grazie allo stage offerto dal professore Michele Spagnuolo di UniMc.

Ora lo aspettano altri grandi progetti in ambito artistico, un ambiente per niente facile per cui bisogna essere disposti a sacrifici. Ne è consapevole Stefan che conclusa la triennale lascerà l’idilliaca Macerata per seguire un corso specifico sul mondo degli eventi a Milano. Interessato agli eventi e al marketing, grande ammiratore di Steve Jobs, quali sono i trucchi del mestiere? «Quello che davvero non deve mancare – dice – è la passione».