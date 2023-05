di Laura Boccanera

Con un coltello e un taser minaccia una donna e le sottrae la borsa e il cellulare. Panico nel borgo marinaro di Civitanova attorno alle 13, dove un uomo armato, brandendo il coltello, cercava di darsi alla fuga. Preso dai carabinieri.

Una donna di 56 anni, che si trovava in via Conchiglia è stata strattonata e derubata, dietro la minaccia dell’arma, da un 28enne italiano. L’uomo le ha aperto lo sportello dell’auto. e sottratto la borsa e il cellulare ed è scappato. Nella corsa ha travolto anche alcuni passanti che allarmati hanno chiamato le forze dell’ordine.

Hanno riferito che un uomo agitato e armato stava seminando il panico per darsi alla fuga. Sono arrivati in forze polizia e carabinieri che, sulla base dell’identikit fornito dalla vittima e dai testimoni, hanno rintracciato l’uomo, inseguendolo lungo via Nave. E’ stato bloccato in via Trento dai carabinieri. Recuperata la borsa della vittima.

L’uomo è stato tratto in arresto per rapina aggravata.

(Ultimo aggiornamento alle 19)