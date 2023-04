ITALIA VIVA - Iniziativa presa a Macerata, Civitanova, Matelica, Morrovalle e Tolentino. La coordinatrice provinciale commenta lo strappo con Calenda: «Un fallimento nei confronti di una promessa di costruzione di un partito liberal-democratico, al di fuori dai populismi». Fissata per il 20 aprile l'assemblea all'Asilo Ricci

«In Piazza #Scegli di esserci» è lo slogan di Italia Viva per presentare una iniziativa legata al tesseramento: banchetti in giro per le vie e le piazze di molte città italiane e tra queste anche alcune della provincia .Oggi e domani gli attivisti del partito di Renzi sono presenti a Macerata in corso Cavour (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 19 alle 19), a Civitanova dalle 9 alle 13, a Trodica in piazza Pertini dalle 9 alle 13, a Matelica in piazzale Gerani dalle 9 alle 13 e a Tolentino in piazza Mauruzi dalle 10 alle 13.

Non si tratta di banchetti organizzati all’indomani della lite tra Calenda e Renzi esplosa nel terzo polo, in realtà, come spiega la coordinatrice provinciale di Iv Teresa Lambertucci, l’iniziativa era già stata programmata. Ciò non toglie che l’argomento sia al centro del dibattito anche interno. «Anche oggi a Civitanova alcuni simpatizzanti – osserva Lambertucci – hanno espresso l’amarezza per quanto accaduto. Amarezza appunto per l’epilogo e per il modo in cui è avvenuto, addirittura con accuse personali. Si tratta – argomenta Teresa Lambertucci – di un fallimento nei confronti di una promessa di costruzione di un partito liberal-democratico, al di fuori dai populismi. La scelta dei banchetti di questi giorni per il tesseramento era già stata fissata prima ed è stata mantenuta. Ora cerchiamo di costruire con chi c’è, il prossimo 20 aprile, alle 21 negli spazi dell’Asilo Ricci a Macerata, faremo un’assemblea provinciale aperta anche ai simpatizzanti e sarà presente l’europarlamentare Nicola Danti.

(L. Pat.)