CIVITANOVA - A dare l'allarme nel pomeriggio un uomo che stava arando il terreno attiguo alla proprietà dell'imprenditore calzaturiero morto nel 2019. Gli artificieri ritengono si tratti di un proiettile di mortaio di fabbricazione tedesca. Dovrà essere fatto brillare perché carico di esplosivo

AGGIORNAMENTO DELLE 19 – Sarebbe un proiettile di mortaio di fabbricazione tedesca l’ordigno trovato a Civitanova nel pomeriggio, in un campo. Gli artificieri hanno effettuato una radiografia sul dispositivo e hanno appurato che è pieno e carico di esplosivo. Pertanto dovranno arrivare altri rinforzi tra gli artificieri per far brillare l’ordigno. Al momento stanno perimetrando l’area che rimarrà vigilata dalle forze dell’ordine in attesa dell’arrivo degli artificieri per farla deflagrare.

***

di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

Rinvenuto ordigno esplosivo nel campo dietro la villa che era dell’imprenditore civitanovese Fausto Morichetti (scomparso nel 2019), a trovarla un uomo mentre arava il campo. Off limits tutta l’area di via Capuana, da via Giacomelli fino alla curva. Cinque anni fa i carabinieri avevano rinvenuto un altro ordigno all’interno dell’abitazione.

Allarme a Civitanova per il rinvenimento di un ordigno esplosivo bellico ancora non datato, e trovato in un appezzamento di terreno di proprietà della famiglia dell’imprenditore Fausto Morichetti.

La bomba è stata rinvenuta da un uomo che stava arando il campo che confina con la villa e con un’ex area per i cani. Sul posto subito è scattato il protocollo per la sicurezza e tutta l’area è stata delimitata e circondata col divieto di attraversare via Capuana.

Da quanto si apprende pare che l’ordigno sia stato ritrovato all’interno di un secchio di piccole dimensioni e sembrerebbe piuttosto datato, forse risalente al periodo bellico. Si attende però l’arrivo degli artificieri da Ancona per capire meglio l’origine dell’esplosivo e se, soprattutto, è ancora pericoloso. Cinque anni fa sempre nelle pertinenze della villa fu rinvenuta una “marmotta” in una dependance della villa. In quell’occasione però l’ordigno era recente e fabbricato artigianalmente. Sul posto gli uomini del commissariato di Civitanova diretto dal commissario Fabio Mazza e la polizia municipale per la viabilità.