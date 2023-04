MACERATA - Ieri in piazza della Libertà la grande iniziativa, che ha coinvolto cittadini, autorità, docenti e personale scolastico. Gli alunni, con salti ripetuti e cadenzati sulla base di un ritmo sciamano hanno simulato un’onda sismica, la cui entità si conoscerà grazie al posizionamento di sensori. L'augurio della dirigente scolastica Roberta Ciampechini: «Siate essere sempre fiduciosi, perché il liceo è una scuola di qualità che permetterà di affermarsi nella vita»

Qui sotto il video postato da John Mc Court, rettore dell’università di Macerata:

Il flash mob in piazza della Libertà in occasione dei cento anni del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Macerata coinvolge ed entusiasma la cittadinanza, le autorità, i docenti, il personale scolastico, intervenuti tutti a valorizzare l’inaugurale appuntamento del centenario del primo liceo scientifico delle Marche, in una sede straordinaria ed unica.

Tra i presenti il sindaco Sandro Parcaroli, il prefetto Flavio Ferdani e il questore Vincenzo Trombadore. La piazza, illuminata dal sole, si è fatta accogliente e, seguendo le parole del primo cittadino, «si è mostrata in tutta la sua meraviglia», con giovani ragazzi attenti e desiderosi di mettere in luce, con le loro evoluzioni, armoniosa unità.

La dirigente scolastica Roberta Ciampechini ha salutato le autorità intervenute ed ha ringraziato i numerosi sponsor, in particolare il Consiglio regionale delle Marche per il patrocinio e la compartecipazione ed il Comune di Macerata per la concessione degli spazi. Ha rivolto il suo pensiero agli studenti di ieri, in particolare citando alcune delle menti brillanti che si sono diplomate, nei cento anni, al “Galilei”, e che si sono distinte nella vita in ambito nazionale ed internazionale per professionalità e competenza. Ha voluto poi indirizzare la sua attenzione agli studenti di oggi, rilevando come «la scuola sia in crescita esponenziale, sempre pronta ad accogliere menti curiose e motivate». Il suo augurio ai novecento studenti è stato quello di «essere sempre fiduciosi, perché il liceo è una scuola di qualità che permetterà loro di affermarsi nella vita».

La parola è passata poi al prefetto Flavio Ferdani, che ha plaudito le iniziative del centenario, così come, di seguito, hanno fatto il sindaco Sandro Parcaroli, il vescovo Nazzareno Marconi e il dirigente dell’ufficio scolastico ambito di Macerata Roberto Vespasiani. E’ stata poi la volta del rettore Unimc John McCourt e di Gianni Sagratini, delegato del rettore di Unicam. La voce della giornalista Tiziana Tiberi ha coordinato i vari interventi: dal professor Stefano Della Ceca, all’assistente amministrativa Paola Baldassarri, dal presidente del Consiglio d’Istituto Giovanni Gison (rappresentante dei genitori) ai due studenti di quinto anno Nicola Piccinini (5C) e Giulia Orazi (5D), che hanno trasmesso ai presenti l’emozione di un evento tanto impegnativo quanto festoso per la scuola.

Sono stati proprio Nicola e Giulia a dare il via all’entusiasmante flash mob, al ritmo del brano “I gotta a feeling” dei Black Eyed Peas. La piazza si è riscaldata ed animata seguendo le evoluzioni degli studenti che, coordinati dalla docente di Scienze Motorie Daniela Compagnucci, dopo gli applausi, hanno effettuato per trenta secondi dei salti ripetuti e cadenzati sulla base di un ritmo sciamano al fine di simulare un’onda sismica. Il professor Patrizio Bronzi, docente di Scienze del Liceo, coadiuvato dal docente Unicam Piero Farabollini e da alcuni dottorandi della facoltà di Geologia ha coordinato l’esperimento, registrato da sensori opportunamente predisposti in piazza. Tra qualche giorno si conoscerà l’entità dell’onda sismica provocata dal salto degli studenti.

Dopo i saluti finali a cura della professoressa Giuseppina Capodaglio, che ha anche annunciato gli altri eventi in programma, è stato effettuato il festoso taglio del nastro davanti all’ingresso del teatro Lauro Rossi, per inaugurare la mostra di Scienze naturali, allestita dal Dipartimento di Scienze del “Galilei” per l’intera giornata. Nel foyer del teatro è stato possibile effettuare anche l’annullo postale della cartolina ricordo del centenario, realizzata dalla scuola, grazie al presidio di Poste Italiane. Alle poste centrali della città si potrà ancora ricevere l’annullo del centenario per i prossimi due mesi.

Nuovo appuntamento con il Liceo mercoledì 5 aprile, per un pomeriggio filosofico nel nome di Galileo Galilei, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, in piazza Vittorio Veneto 2.