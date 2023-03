MACERATA - La classe quinta della "IV Novembre" ha deciso di far sentire la propria voce coinvolgendo tutta la scuola sabato all'uscita. Intanto l'assessore Andrea Marchiori fa sapere che «la struttura sarà disponibile subito dopo Pasqua»

di Alessandra Pierini

Una manifestazione di protesta organizzata direttamente dagli alunni e dalle alunne della “IV Novembre” a Macerata che attendono di poter utilizzare la palestra da più di due mesi, tanti ne sono passati dall’inaugurazione con tanto di taglio del nastro e Inno di Mameli. Ad oggi non sono ancora state consegnate le chiavi della struttura e le classi continuano a fare ginnastica nell’atrio. I bambini della quinta hanno quindi pensato di far sentire la propria voce, visto che questi sono per loro gli ultimi mesi di scuola elementare e rischiano di non mettere mai piedi nella nuova palestra. Questa mattina i rappresentanti della classe quinta hanno fatto il giro delle altre classi invitando tutti a partecipare ad una protesta pacifica che si svolgerà sabato all’uscita, davanti alla scuola. I piccoli stanno già preparando striscioni e slogan.

Intanto l’assessore Andrea Marchiori fa sapere che la palestra sarà disponibile dopo le festività pasquali: «Intesa tra il Comune e la dirigenza scolastica della scuola IV Novembre – fa sapere – per la definitiva consegna della nuova palestra realizzata, nonché degli spazi esterni annessi al plesso dove, in questi giorni, sono in esecuzione e in via di ultimazione i lavori di allestimento di un nuovo campo da basket a disposizione degli studenti. Nei giorni scorsi si sono incontrati i tecnici del Comune con il preside della scuola Milco Calzetti e il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per definire tutti gli aspetti tecnici e amministrativi e in piena sintonia hanno fissato i tempi per rendere operativa la struttura nella settimana successiva alle festività pasquali». Ora saranno proprio gli alunni e le alunne della scuola a decidere se portare avanti comunque la loro protesta o attendere il ritorno dalle vacanze.

