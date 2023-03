ECCELLENZA - Per il tecnico maceratese esonero a quattro giornate dalla fine dopo aver perso la vetta

di Salvatore Mastropietro

Il ko esterno arrivato domenica sul campo del Montefano è costato caro a Luigi Giandomenico, che da oggi non è più l’allenatore dell’Atletico Ascoli. La società ascolana ha reso nota la decisione in giornata con un comunicato ufficiale che ufficializza l’esonero del tecnico maceratese ad un anno e mezzo dall’inizio del rapporto professionale.

«L’Atletico Ascoli – si legge – comunica che le strade della squadra bianconera e di Luigi Giandomenico si separano. La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e i risultati raggiunti in questo biennio che l’hanno portata nella scorsa stagione in finale di Coppa Italia e a sfiorare la promozione negli spareggi nazionali e in questa a stazionare stabilmente nelle prime posizioni della classifica. La società ringrazia il tecnico e l’uomo per quanto fatto in questi mesi e per aver contribuito ad un processo di crescita importante sotto tanti punti di vista. Il nome del sostituto verrà annunciato nei prossimi giorni».

A pesare nella decisione sono stati i recenti risultati. L’Atletico Ascoli non vince dal 12 febbraio (0-2 contro il Porto Sant’Elpidio) e lo score delle ultime cinque partite ha fatto perdere la vetta del campionato di Eccellenza a Minnozzi e compagni. Quando mancano quattro partite alla conclusione della regular season, la società spera di dare una sterzata all’ambiente per provare a recuperare terreno verso l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie D, che fino a qualche settimana fa sembrava decisamente alla portata.

LA CLASSIFICA ATTUALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – Forsempronese 45 punti, Atletico Ascoli 44, Atletico Gallo 43, Montefano 42, Atletico Azzurra Colli 41, Osimana e Urbino 40, Jesina 39, Valdichienti 38, Maceratese 34, Sangiustese 33, Chiesanuova 30, Castelfidardo 29, Fabriano Cerreto 25, Marina 17, Porto Sant’Elpidio 8.