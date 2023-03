LA DONNA si è rivolta al commissariato di Fabriano preoccupata per gli avvisi di pagamento: la targa della sua auto era stata clonata e montata su una vettura diversa

Disperata, una 75enne si è presentata al Commissariato di Fabriano mostrando ai poliziotti alcuni avvisi di mancato pagamento, intestati a lei, relativi a quattro multe prese nel sud Italia.

La donna, agitata perché impossibilitata a pagarle, ha giurato ripetutamente di non essere mai stata in quei posti nei giorni e negli orari riportati nei verbali.

La signora ha aggiunto inoltre che erano trascorsi oltre 40 anni dall’ultima volta che era stata in Calabria, regione alla quale una delle contestazioni faceva riferimento, e precisando che ciò era avvenuto in occasione del viaggio di nozze.

Gli agenti hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso, acquisendo telematicamente le immagini dei passaggi dei vari veicoli e accertando quindi che la targa era stata clonata e montata su un’auto completamente diversa rispetto a quella intestata alla donna: una Bmw station wagon.

In presenza quindi di un evidente caso di clonazione di targa e del suo utilizzo illecito, i poliziotti hanno raccolto la sua denuncia in modo tale da poter chiedere ai gestori stradali l’archiviazione della posizione debitoria aperta nei suoi confronti.

Nel corso degli ultimi 12 mesi sono state acquisite altre due querele contro ignoti per ‘clonazione di targa automobilistica’ per i quali sono stati fatti rilevamenti fotografici al sud e al nord Italia.