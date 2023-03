MACERATA - Banco farmaceutico e farmacia Cairoli hanno consegnato sciroppi, garze, aspirina, ibuprofene e molti alti prodotti

Banco Farmaceutico e farmacia Cairoli insieme per Villa Cozza: consegnati 250 farmaci da banco per gli ospiti. Giovedì mattina nella casa di riposo di Macerata Maurizio Galassi, volontario del gruppo Banco Farmaceutico e Fabrizio Buglioni – titolare della farmacia Cairoli hanno consegnato 250 prodotti da banco fra sciroppi, garze, bende, aspirina, ibuprofene, lassativi, creme per le punture da insetti, cotone idrofilo, vitamine, integratori e molti pacchi di mutandine e pannoloni omaggio delle case produttrici.

«Il dottor Buglioni e la sua farmacia Cairoli – spiega Galassi – sono stati tra i primi a Macerata ad aderire alla raccolta di farmaci da banco per chi non può permettersi di acquistarli e per le case di riposo. Quest’anno la generosità dei cittadini maceratesi ha permesso di incrementare del 25% la donazione dei farmaci da banco rispetto allo scorso anno. Credevamo che la difficile congiuntura economica avrebbe ostacolato la nostra iniziativa: invece i maceratesi hanno risposto di più, giustamente con la consapevolezza che se il costo della vita aumenta chi è in difficoltà lo sarà ancora di più».

Buglioni ha sottolineato: «Siamo felici di poter contribuire così alle necessità delle persone in difficoltà e a quelle delle case di Riposo. In particolare, vorrei porre l’accento su quei farmaci validi e sigillati, non consumati da persone decedute che i familiari ci portano in farmacia per non sprecarli, e che possono senz’altro tornare utili ad altre persone. Fra l’altro, un interessante risparmio sulla spesa pubblica». Il presidente Ircr Giuliano Centioni ha ringraziato i volontari del Banco Farmaceutico e Buglioni per l’importante donazione, concordando con loro un incontro a brevissimo per organizzare la donazione anche di quei farmaci di base (per diabetici, controllo della pressione e del colestorolo alto) “riconsegnati” alla farmacia dai familiari di persone decedute, assolutamente non scaduti, sigillati, validi, tracciati e di grandissima utilità in una casa di riposo. Eleonora Morelli, responsabile della struttura di Villa Cozza: «Ringrazio infinitamente sia il Banco Farmaceutico che Maurizio Galassi e il dottor Buglioni per la loro sensibilità non così scontata di questi tempi, visto il periodo delicato in cui anche queste risorse sono un po’ diminuite. Grazie per la loro dedizione in questa iniziativa».