APPIGNANO - Il minore è stato soccorso con l'eliambulanza intorno alle 17

Incidente con il motorino, 17enne trasportato a Torrette con l’eliambulanza. È successo intorno alle 17 di questo pomeriggio ad Appignano. Il minorenne si trovava in sella ad un motorino in via Verdi quando, per cause in corso di accertamento, è finito a terra. Immediati i soccorsi da parte del 118 con automedica di Macerata e ambulanza di Treia intervenute sul posto per prestare i soccorsi. Vista la dinamica dell’incidente è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. Il 17enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.