MACERATA - Una 81enne che vive nel quartiere Pace vittima della truffa del pacco: spariti 2mila euro. Un uomo si è presentato a casa sua dicendo di dover fare una consegna importante, mentre un altro l'ha chiamata fingendosi il figlio. Presentata denuncia ai carabinieri

Truffa del pacco, raggirata un’anziana: spariti circa 2mila euro tra contanti e oro. E’ successo a Macerata, nel quartiere Pace.

Martedì verso le 14 un uomo si è presentato a casa della donna, 81 anni compiuti ieri, che vive da sola. L’uomo, tra i 40 e i 50 anni, ben vestito, capelli corti, pelle olivastra, alto e di corporatura robusta e senza accenti particolari le ha detto che doveva consegnare un pacco per suo figlio. L’anziana l’ha così lasciato entrare. Mentre l’uomo era dentro, al telefono della donna è arrivata una chiamata. Era il complice dell’uomo, che si è finto il figlio della 81enne e la detto qualcosa del tipo: “Mamma sono un po’ raffreddato, il pacco è molto importante, dagli quello che ti chiede, anche il bancomat con il pin che poi te lo riporto io”.

La donna, convinta quindi di aver parlato col figlio, ha consegnato all’uomo 100 euro in contanti che aveva a casa, tutto l’oro e il bancomat con il pin. Dopo qualche ora, la donna ha chiamato il figlio per chiedergli quando sarebbe passato per riportarle il bancomat. E così è stato scoperto il raggiro. Il figlio ha subito bloccato il bancomat. Purtroppo però i malviventi erano riusciti a prelevare nel frattempo: alle 15 per la precisione, 600 euro da uno sportello di corso Cavour. Il sospetto dei figli è che la loro mamma sia stata seguita e pedinata, perché di solito con lei ci sono i nipoti, tranne proprio il martedì pomeriggio. Pur con qualche problemino dovuto al fatto che senza bancomat non è possibile avere l’estratto conto, la truffa è stata denunciata ai carabinieri.

Di seguito lo schema con le 14 regole per difendersi dalle truffe. In ogni caso, per qualunque sospetto, chiamare sempre il 112.

(gio.def.)