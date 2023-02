MACERATA - Lo sfogo di una mamma: «Dopo gli atti di vandalismo di agosto cosa ha fatto il Comune invece di provvedere? Ha preferito vietare ai bambini di giocare. Mi auguro che questo angolo di paradiso non vada in malora»

«Dopo gli atti di vandalismo della scorsa estate nel parco cosa ha fatto il Comune invece di provvedere? Ha chiuso i giochi. È davvero inaccettabile». E’ lo sfogo di una mamma, Laura Riccobono, che punta il dito sulla condizione in cui versa il parco delle Vergini a Macerata. Lo scorso agosto il parco venne preso di mira dai vandali, che ruppero alcuni giochi. A distanza di quasi sei mesi, i giochi rotti sono rimasti com’erano e dov’erano, con la conseguenza che i bambini non possono giocare neanche con quelli rimasti intatti.

«Invece di rimuovere lo scivolo rotto e nell’attesa chiudere l’uscita con un pannello di legno si è preferito vietare ai bambini di giocare anche con lo scivolo non danneggiato – continua Riccobono, che ha anche inviato una lettera al Comune per segnalare il problema – di un altro gioco è rimasta solo la molla ed è anche pericolosa. Per non parlare poi del laghetto. Un annetto fa venne svuotato e vennero portati via le papere e le tartarughe che c’erano con la promessa che sarebbe stato installato un nuovo depuratore e che il laghetto sarebbe stato ripristinato con tanto di animali. Ad oggi è rimasto ancora solo un buco, con un passaggio pedonale sopra».

Da qui l’appello al Comune: «Si prega di provvedere e non far andare in malora questo angolo di paradiso dove tantissime famiglie con bambini scelgono di venire a giocare da tutta Macerata – aggiunge Riccobono – Mi auguro che il sindaco che tanto parla di “decoro urbano” e pianifica la costruzione della nuova scuola proprio alle Vergini, pensi anche al decoro dei parchi per bambini che si trovano in questo ed in altri quartieri».