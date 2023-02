MACERATA - L'incidente alle 8 a un chilometro dall'uscita per Sforzacosta. Ferite lievemente due donne all'interno del veicolo tamponato

di Laura Boccanera

Tampona un’autovettura in superstrada e poi abbandona il veicolo. Incidente questa mattina pochi minuti prima delle 8 lungo la superstrada 77 in direzione Foligno al chilometro 81 +8 poco dopo l’ingresso di Sforzacosta. Un’auto condotta da un uomo che dopo l’impatto è scappato ha tamponato un’auto con a bordo due ragazze. Piuttosto violento l’impatto che ha provocato il testacoda della vettura e lasciato numerosi frammenti lungo la corsia monti, ma anche in direzione mare. Al momento dei soccorsi però il conducente dell’automobile che ha tamponato non era presente, il mezzo non risulta rubato. Ferite lievemente le due donne all’interno dell’automobile tamponata, soccorse dal 118 e condotte in codice giallo all’ospedale di Macerata. Sul posto a causa dell’impatto e per le operazioni di soccorso si sono formate lunghe file, la viabilità è tornata normale poco dopo le 9. Sul posto anche vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e la polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell’impatto e risalendo al proprietario del veicolo abbandonato.