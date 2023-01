RICORDO - Nel febbraio 2020 l'attrice, scomparsa oggi all'età di 95 anni, aveva lasciato il segno nella cittadina di Enrico Mattei

Abito nero, occhiali da diva scuri, passo deciso, voce ferma ed idee chiare: era apparsa così nel febbraio 2020 in visita a Matelica l’attrice Gina Lollobrigida, che si è spenta oggi a 95 anni. Alla veneranda età di 92 anni, aveva deciso di fare visita alla città di Enrico Mattei per avviare la collaborazione con la ditta Halley Informatica del patron Giovanni Ciccolini. Una visita che aveva lasciato il segno la sua, soprattutto nella memoria di chi quel giorno ha avuto la fortuna di incontrarla e si era trovato davanti una donna inaspettata, che andava ben oltre l’immagine della diva patinata o altri luoghi comuni tramandati dai media. A farle da Cicerone quel giorno, tra il teatro e le bellezze architettoniche senza tempo di una città secolare era stato il sindaco Massimo Baldini, che ricorda con affetto quella donna sorprendentemente lucida e decisa per la sua età. «Era accompagnata dal manager Andrea Piazzolla – ricorda Baldini – era molto lucida e competente, davvero curiosa di avere notizie sulla realtà aziendale della Halley. Per tutti noi è stata una giornata indimenticabile e molto piacevole, le abbiamo fatto firmare il libro dei personaggi illustri della città, ci ricorderemo per sempre della sua visita».

(M. Or.)