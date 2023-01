CIVITANOVA - Aveva 70 anni e da tempo stava male. Con i fratelli aveva avviato la rinomata pasticceria di corso Umberto I, ceduta nel 2019 dopo 50 anni. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di Cristo Re

Addio a Sergio Torresi, è morto ieri a 70 anni lo storico proprietario del bar La Romana. Il primo giorno del 2023 porta via con sé un uomo legatissimo alla città di Civitanova, un personaggio conosciuto da tutti e per sempre legato al nome di quell’attività a cui ha dedicato tutta la vita: la pasticceria La Romana di corso Umberto I.

Da tempo malato si era ritirato dalla vita pubblica da alcuni anni, soprattutto dopo la cessione della storica e rinomata pasticceria che è stata l’orgoglio della sua famiglia e che gestiva col fratello Fabio, morto nel 2019 e con l’altro fratello Giuseppe che ne è stato il fondatore e anche lui scomparso nel 2021. Un uomo gentile, elegante, ma che non ha mai mancato di far sentire la sua voce e le sue idee alle amministrazioni comunali che ha visto cambiare negli anni per rendere più bella Civitanova. In tempi non sospetti aveva promosso in modo tenace la richiesta dei dehor permanenti all’aperto per i locali del centro in grado di trasformare Civitanova in una realtà al passo con i tempi, fruibile e in uno spazio pubblico di incontro e condivisione su esempio di realtà come Riccione e Pescara. Nel 2019 poi la cessione della pasticceria dopo 50 anni di attività entrando nel cuore e nella memoria di tutti i cittadini, una chiusura che aveva il sapore della fine di un’epoca. L’ultimo saluto a Sergio si terrà domani, alle 10, nella chiesa di Cristo Re. La camera ardente è allestita alla casa funeraria Terra e Cielo di via Buozzi.

(l. b.)