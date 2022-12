MACERATA - Il dirigente ai saluti dopo 42 anni e la questione della mancata proroga: «L’augurio che faccio all’Amministrazione è di essere in grado di fare il lavoro per il quale si è stati chiamati perché questo significa fare l’interesse della città»

Va in pensione Gianluca Puliti, dirigente del Servizio Welfare e Cultura del Comune di Macerata. Puliti sarà ufficialmente in pensione a partire dal 1 gennaio 2023, è stato a servizio del Comune per 42 anni; era il marzo del 1981 quando, a 22 anni, assunse il primo incarico di impiegato di concetto dell’Ufficio Personale. Nell’arco degli oltre 40 anni di servizio ha assunto la direzione di molti uffici: Personale, Affari Istituzionali, Scuola e Sport, Servizi Sociali, Cultura. Dal 2006 è stato nominato dirigente e dal 2009 ha ricoperto la carica di vice segretario generale. La questione legata alla proroga dell’incarico era stata al centro di una discussione in Giunta in merito al rinnovo per un anno (leggi l’articolo), con le critiche dell’opposizione (leggi l’articolo) e il commento dello stesso Puliti: «Peccato non averlo saputo prima» (leggi l’articolo).

Oggi, Puliti, è stato ricevuto dal sindaco Sandro Parcaroli, dalla Giunta comunale e dai colleghi dirigenti. «Il dirigente Puliti ha condiviso una lunga storia amministrativa a servizio della città dimostrando, sempre, correttezza, rispetto e senso dell’istituzione – ha detto il sindaco Parcaroli -. Ha guidato sapientemente la struttura comunale condividendo competenze e conoscenze con generosità. A Puliti auguriamo il “meritato riposo” certi che non mancherà di donare, in ogni momento, la sua professionalità e la sua umanità alla città».

«Ho sempre cercato di servire l’istituzione perché questo significa servire la città e la comunità – ha detto Gianluca Puliti -. È stato un lungo percorso, una bella esperienza di vita che porto con me. Lascio dei colleghi che hanno dimostrato grande professionalità e senso del dovere e che sono certo garantiranno il loro apporto essenziale anche nei giorni a venire. L’augurio che faccio all’Amministrazione è di essere in grado di fare il lavoro per il quale si è stati chiamati perché questo significa fare l’interesse di Macerata».