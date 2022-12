CAMERINO - La denuncia dei proprietari di un'abitazione in zona Borgo Belvederi, che stamattina hanno trovato la carcassa dell'animale

«Cane sbranato dai lupi». A denunciare quanto accaduto nella notte i proprietari di un’abitazione in zona Borgo Belvederi di Camerino. Stamattina hanno trovato la carcassa dell’animale poco distante da casa. E secondo loro, non c’è alcun dubbio si sia trattato di un branco di lupi, che avrebbe attaccato il cane mentre stava facendo la guardia per poi trascinarlo a qualche metro di distanza dall’abitazione. I proprietari segnalano inoltre che i cani della famiglia, pur non avendo riportato segni di lotta, appaiono spaventati e intimoriti.