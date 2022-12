ECONOMIA - L'azienda di Corridonia, dal 2021 nel gruppo Megawatt di Napoli, raggiunge risultati confortanti con una crescita occupazionale prevista anche per il 2023. Obiettivo la leadership nell'efficientamento energetico

di Gabriele Censi (Foto e video Federico De Marco)

In controtendenza con tutte le notizie di crisi e difficoltà che giungono dal settore economico generale e locale arrivano risultati confortanti, anche sul profilo occupazionale dalla Edif Spa, azienda di Corridonia presente in tutto il versante Centro Adriatico, specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, illuminazione e termoidraulico.

Grazie ai prodotti innovativi nel campo dell’efficientamento energetico, agli incentivi e ad una dimensione nuova sul mercato dopo il cambio di proprietà del febbraio 2021 (con l’ingresso del gruppo Megawatt) l’azienda chiuderà il 2022 con un fatturato intorno ai 230 milioni ed ha raggiunto i 530 dipendenti.

Per la festa di fine anno al ristorante Anton di Recanati sono arrivati da Napoli via Bergamo (dove il gruppo ha fatto una recente nuova acquisizione) tutti i componenti della famiglia Marigliano: «Siamo qui per rimarcare l’importanza che diamo al valore umano – ha detto il fondatore Giovanni Marigliano, omonimo del nipote, giovane amministratore delegato della Edif -, siamo veramente una grande famiglia. I risultati si raggiungono in squadra, siamo ambiziosi e non ci vogliamo fermare qui, vogliamo la leadership nazionale».

L’amministratore delegato Giovanni Marigliano ha annunciato per il 2023 l’apertura di un nuovo hub a Pescara di oltre 5500 mq con ancora nuove assunzioni: «E’ stato un 2022 spettacolare abbiamo bruciato le tappe con tre nuove aperture a Rimini, Castelfidardo e Ascoli».

«Il nostro settore vive un periodo felice – conferma il direttore operativo Diego Gasparrini che rappresenta la continuità della famiglia Rosini-Verdicchio all’interno del management – c’è un grosso lavoro di specializzazione logistico e di servizi al cliente». «I temi di oggi sono quelli dell’energia, dei consumi e dei costi – dichiara il direttore commerciale Simone Giammaria, che interviene sul tema dell’efficientamento energetico – gli impianti fotovoltaici non ci rendono ancora autonomi ma gli incentivi hanno stimolato molto, noi abbiamo saputo cogliere queste opportunità per la nostra crescita». Una grande torta, tanti brindisi, musica e animazione per la parte conviviale, a cui hanno partecipato il coro Equi Voci di Urbisaglia diretto dal maestro Cristina Picozzi, con brani in tema natalizio, e il comico e fantasista Piero Massimo Macchini che ha proposto, per rimanere in tema, alcune gag del suo monologo dedicato al “Marche-ting”.