ASCOLI - Si tratta di un 51enne di Castelfidardo che, dopo l'incidente avvenuto ieri nella galleria di Montesecco tra i caselli di Grottammare e San Benedetto, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico

di Andrea Ferretti

Doppia tragedia sull’autostrada A14, dove ieri un terribile tamponamento è risultato fatale per il 61enne Sergio Mazzagufo di Monteprandone che si trovava alla guida del camion della “Lavanderia Orsini”, il quale si è schiantato contro un tir fermo sulla corsia di marcia, in coda per i rallentamenti dovuti ai lavori in corso e ai restringimenti di corsia (leggi l’articolo).

E’ accaduto quasi alla fine della galleria di Montesecco, in direzione sud, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto.

La scorsa notte è infatti deceduto anche l’autista del mezzo pesante che è stato tamponato, un uomo di 51 anni di Castelfidardo (Ancona). Quest’ultimo era rimasto ferito.

Mentre per Mazzagufo non c’è stato niente da fare, con i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo senza vita rimasto imprigionato tra le lamiere, l’autista del tir è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto.

I sanitari del Pronto Soccorso lo hanno subito dirottato in Chirurgia dove l’equipe medica ha proceduto ad un intervento chirurgico che si è concluso a tarda sera.

Ma il 51enne non ce l’ha fatta, nel corso della notte le sue condizioni sono repentinamente peggiorate fino al decesso.