E' ACCADUTO sulla corsia sud dell'autostrada, tra Grottammare e San Benedetto, dove uno dei due era in coda quando è stato centrato dall'altro giunto alle sue spalle. Inutili i soccorsi per uno degli autisti

Torna a tingersi di nero il tratto autostradale piceno della A14. Un morto dopo lo scontro tra due mezzi pesanti poco dopo le 16 al km 302,7.

E’ successo sulla corsia sud, nel territorio comunale di Grottammare (Galleria Montesecco), dove c’è uno dei tanti restringimenti dovuti ai lavori in corso. Come puntualizza Società Autostrade, “in corrispondenza della coda formatasi a causa di un precedente incidente al km 307 dove era presente uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e segnalato”.

A tamponarsi, con violenza inaudita vista anche la mole, sono stati due mezzi pesanti, uno dei quali era in coda sulla corsia di marcia: uno dei due autisti, quello che stava sopraggiungendo, un uomo di 61 anni, ha perso la vita.

I soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili, per lui non c’era più niente da fare quando sul luogo del sinistro sono arrivati i sanitari a bordo dell’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118.

Quasi in contemporanea sono giunte anche una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Benedetto con due mezzi (si trovava sulla stessa autostrada per un altro incidente, sulla corsia nord tra le uscite Val Vibrata e San Benedetto, che ha provocato alcuni chilometri di coda), la polizia autostradale di Porto San Giorgio che ha provveduto ai rilievi e disciplinare la circolazione, andata ovviamente in tilt, e personale della Direzione di Tronco di Pescara di “Autostrade per l’Italia”.

“Società Autostrade” ha chiuso la corsia sud dal km 301.8, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Alle 18,30 è stato riaperto il tratto della A14 con il traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata e si registrano code per 6 chilometri sia in direzione Pescara che in direzione Ancona.

A chi proviene da nord l’uscita consigliata è quella di Pedaso, per rientrare poi a Grottammare dopo aver percorso alcuni chilometri della Statale Adriatica. A chi proviene da sud l’uscita consigliata è quella di Giulianova, per rientrare poi in A14 a Grottammare dopo aver percorso la Statale 16.

(Ultimo aggiornamento alle 19,40)