MACERATA - Molti gli assenti e i rappresentanti di diversi comuni sono usciti al momento della votazione. L'elemento di preoccupazione nasce dal fatto che la nuova guida dell'Ambito territoriale ha una maggioranza minima e a breve si dovrà definire la questione del gestore unico arrivando a mettere d'accordo le diverse aziende locali

di Luca Patrassi

Il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci è il nuovo presidente dell’Ambito territoriale idrico maceratese, l’Aato3. Lo ha eletto oggi pomeriggio l’assemblea dei sindaci che è riuscita a chiudere una situazione di stallo che andava avanti da un anno ed aveva anche portato la settimana scorsa a una clamorosa bocciatura del candidato presidente. Oggi la fumata è stata sì bianca, ma il fronte che ha prevalso non è che abbia molto da festeggiare stante l’esiguità della maggioranza raggiunta, il 55% delle quote rappresentate nell’assemblee. In buona sostanza è risultata determinante, ancora una volta, la posizione assunta dalla prima cittadina di San Severino Rosa Piermattei che si è decisa a sostenere il candidato del governatore della Regione Marche dopo una lunga riflessione sicuramente su punti di diritto.

Gentilucci è il nuovo presidente, ma ha parecchi problemi da risolvere. All’assemblea si sono presentati in pochi, i primi cittadini presenti esprimevano il 61% delle quote. Un fatto preoccupante visto che è prossimo alla scadenza anche il termine per trovare una intesa sul fronte del gestore unico della risorsa idrica e con queste percentuali, e con diversi Comuni titolari di aziende territoriali che sono in aperto contrasto con le posizioni del neo-presidente, non sembra profilarsi un clima di condivisione per l’intesa sul mantenimento in mano al pubblico della gestione della risorsa idrica.

Nonostante il sostegno di Macerata e di Civitanova e della Provincia, la candidatura di Gentilucci si è fermata al 55% delle quote. Molti gli assenti, sono usciti al momento della votazione i rappresentanti delle municipalità di Recanati, Appignano, Montecassiano, Montelupone, Porto Recanati ed Osimo. Per il Comune di Macerata ha partecipato il vicesindaco Francesca D’Alessandro, esponente di quei Fratelli d’Italia che è stato lo sponsor dell’elezione di Gentilucci.