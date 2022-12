POTENZA PICENA - Una delegazione con uno striscione per protestare contro la mancata consegna della documentazione ai consiglieri comunali: «E magicamente, dopo l'esposto al prefetto e la visita in Comune, è stata inviata ai consiglieri di opposizione, sarà stata l'aria del Natale?»

Protesta del Partito democratico di Potenza Picena per la mancata consegna ai consiglieri della documentazione in merito all’accertamento dell’Asur nei confronti di una struttura sanitaria della zona che starebbe operando senza le dovute autorizzazioni.

E così una delegazione composta da rappresentanti dell’opposizione e da semplici cittadini ha inscenato una pacifica azione di protesta: «Lo scopo è stato quello di ribadire che i diritti della collettività vengono prima di quelli dei singoli, compreso il diritto dei cittadini ad essere informati su questioni delicate come quelle riguardanti la sanità e che vanno garantite le prerogative dell’opposizione, la più importante delle quali è la funzione di controllo degli atti e delle azioni prodotti dall’Amministrazione – spiega in una nota il Pd – in un colloquio con la segretaria generale del comune, Gabriella Maria Galassi, è stata ribadita la necessità che all’opposizione vengano forniti con rapidità, in forma integrale e senza frapporre ostacoli, i documenti richiesti per poter esercitare al meglio il proprio ruolo. Sulla vicenda della struttura sanitaria operante senza le dovute autorizzazioni, il Partito Democratico non abbasserà la guardia, continuando a sollecitare risposte rapide ed azioni incisive da parte della giunta, informando puntualmente i cittadini sugli sviluppi futuri di questa increscioso situazione». E alla fine i documenti sono stati consegnati. E i democrat ci ironizzano su: «E magicamente, dopo l’esposto al prefetto e la visita in Comune, i documenti sono stati inviati ai consiglieri di opposizione, sarà stata l’aria del Natale?»

«