MACERATA - La quarantacinquesima reunion oggi al ristorante Lu Spaccittu

Si sono diplomati nel 1966 all’istituto tecnico commerciale “A. Gentili”, allora Ragioneria. Dal 1976 in poi ogni anno il 5B è tornato a riunirsi. Un appuntamento annuale, organizzato da Luciano Massarini, che ha permesso di tenere saldi i rapporti ma che, soprattutto, è diventato ormai un momento atteso e imperdibile. Così anche oggi la classe 5B si è riunita come negli ultimi 44 anni, esclusi i due anni di pandemia, per la quarantacinquesima cena di classe. Reunion a Lu Spaccittu in via Roma a Macerata, dove, come se non fosse passato neanche un giorno dall’anno del diploma hanno riso, scherzato e hanno ritrovato il piacere di stare insieme.