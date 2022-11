CIVITANOVA - L'ex sindaco risponde dopo la replica del presidente del Consiglio in merito ad una presunta variante al vaglio della giunta dopo il no dell'assise: «E' inadeguato alla carica che ricopre»

«Troiani inadeguato alla carica che ricopre per la città, perché risponde lui ed esautora l’assessore Belletti?». Tommaso Corvatta replica alle parole del presidente del consiglio Fausto Troiani che ieri aveva risposto all’ex sindaco sulla questione della variante Santini. Secondo Corvatta infatti la giunta starebbe lavorando ad una variante non sostanziale per aumentare il valore dell’area dell’ex cantiere Santini la cui variante per la realizzazione di una palazzina di 4 piani era stata bocciata dal consiglio. Troiani aveva risposto parlando di “talpe” all’interno dell’ufficio tecnico e dando del veterocomunista a Corvatta che oggi chiede un riscontro nel merito e sottolinea una serie di passaggi nella replica di Troiani: «Un vero presidente del consiglio comunale sarebbe dovuto rimanere distaccato – dice Corvatta – avrebbe dovuto demandare all’assessore la risposta politica, gli insulti non sono dignitosi per un presidente del consiglio. Ma purtroppo fa anche peggio, esautorando l’assessore all’urbanistica rispondendo e smentendola clamorosamente nel merito. Scandalosa la sua asserzione che il suo difensore debba avere il diritto del privilegio, rendendo chiaro a tutti che per questa amministrazione esistono cittadini di serie A e altri di serie Z. Non abbiamo avuto bisogno di talpe dall’interno, è stata la sensibilità dei tecnici esterni cittadini che ci ha segnalato la situazione; la città è in allarme per il quinquennio di favori fatti o tentati per gli amici, la vostra azione amministrativa è talmente palese che non c’è bisogno di talpe. A quando le prossime lottizzazioni per gli amici in giunta? Troiani non smentisce, preferisce infangare senza rispondermi nel merito; ma non è a me che deve rispondere, risponda alla città.».